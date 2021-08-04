Олимпиада TOKYO 2020

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Олимпиада. 4 августа. Онлайн

17 комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде в среду

Олимпиада. 4 августа. Онлайн
Олимпиада. 4 августа. Онлайн
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

04:28

ГОЛ! Дарья Дмитриева завершает точным броском атаку россиянок -- 20:17!

04:20

Сейчас начнется второй тайм. После первой половины игры россиянки ведут - 17:15

04:17

Помимо этого, будут интересные матчи в игровых видах спорта, подтверждением чего,  в частности, служит тот факт, что на картинке к текстовой трансляции вы видите Анна Вяхиреву - одного из лидеров сборной России по гандболу. А наша сборная сейчас проводит четвертьфинальный матч против Черногории

04:13

17 комплектов наград будет разыграно сегодня

04:07

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию очередного соревновательного дня летних Олимпийских игр-2020

04:07

Доброе утро!

Олимпиада-2020

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