Олимпиада. 4 августа. Онлайн

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Помимо этого, будут интересные матчи в игровых видах спорта, подтверждением чего, в частности, служит тот факт, что на картинке к текстовой трансляции вы видите Анна Вяхиреву - одного из лидеров сборной России по гандболу. А наша сборная сейчас проводит четвертьфинальный матч против Черногории