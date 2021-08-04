Олимпиада. 4 августа. Онлайн
17 комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде в среду
04:28
ГОЛ! Дарья Дмитриева завершает точным броском атаку россиянок -- 20:17!
04:20
Сейчас начнется второй тайм. После первой половины игры россиянки ведут - 17:15
04:17
Помимо этого, будут интересные матчи в игровых видах спорта, подтверждением чего, в частности, служит тот факт, что на картинке к текстовой трансляции вы видите Анна Вяхиреву - одного из лидеров сборной России по гандболу. А наша сборная сейчас проводит четвертьфинальный матч против Черногории
04:13
17 комплектов наград будет разыграно сегодня
04:07
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию очередного соревновательного дня летних Олимпийских игр-2020
04:07
Доброе утро!