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Тимановская решила продолжать спортивную карьеру в Польше

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться с Олимпийских игр в Минск и 4 августа прибыла в Польшу, сообщила, что хочет продолжить заниматься спортом в этой стране.

"Я не думала сейчас по поводу политического убежища. Все что я хочу - это остаться в спорте и продолжить свою спортивную карьеру здесь", - сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, обсудив ситуацию с родителями, она выбрала Польшу в качестве нового места жительства, поскольку в этом случае родители смогут приезжать к ней время от времени. Ее муж Арсений Зданевич также уже едет в Польшу.

Тимановская выразила удивление, что возникшая на Олимпиаде ситуация со сборной Белоруссии в итоге переросла в "политический скандал".

Спортсменка в конце июля в инстаграме раскритиковала белорусских спортивных чиновников за то, что они ее, не посоветовавшись, включили в состав женской эстафеты 4 по 400 метров, хотя это не оптимальная для нее дистанция. После этого НОК Белоруссии отозвал заявку на ее участие Олимпиаде. Оппозиционный белорусский фонд спортивной солидарности сообщил в минувшее воскресенье, что Тимановскую насильно вывозят из Токио. Затем глава ассоциации европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос потребовал от Международного олимпийского комитета немедленного вмешательства.

В аэропорту Токио Тимановская попросила защиты у японской полиции. Ночь она провела в отеле аэропорта под полицейской охраной. Затем ее привезли в посольство Польши в Японии, где спортсменка она попросила об убежище и подала заявление на гуманитарную визу, которую ей выдали.

Сообщалось, что муж ее покинул Белоруссию.

4 августа Тимановская перелетела из Токио в Вену, а оттуда перебралась в Польшу.

5 августа замглавы МИД Польши Марчин Пшидач сообщил, что спортсменка находится в безопасности под охраной польских дипломатических служб.

В этот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил удовлетворение в связи с тем, что Тимановская уже находится в Польшу и добавил, что теперь он за нее спокоен. Он написал это в твиттере и добавил, что "еще одна гордая белоруска" вынуждена бежать из собственной страны "из-за действий режима Лукашенко и нарушения (правил) олимпийского перемирия".

На днях стало известно, что и легкоатлетка Яна Максимова решила не возвращаться на родину из-за опасений за жизнь. Она не участвовала в Олимпиаде в Токио и сейчас находится в Германии.

Кристина Тимановская Белоруссия Польша Токио Япония

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