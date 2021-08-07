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Дина Аверина заявила, что ей обидно и больно из-за несправедливого судейства

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Дина Аверина считает, что заслужила более высоких оценок за свое выступление в личном многоборье на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике.

"Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место выиграла девушка, которая выступила с потерей. Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, заняла второе место", - сказала Аверина в эфире "Матч ТВ".

"Мне обидно за несправедливость, я за честный спорт. Я знала все оценки, какой отрыв, но не настраивала себя подсчитывать оценки, не могла понять судейство. Я довольна собой, что вышла на все четыре вида спокойно, — отметила она.

Как сообщалось, россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике в личном многоборье. Она уступила в борьбе за золото израильтянке Линой Ашрам.

Россия осталась без золотой медали в этой дисциплине впервые с 1996 года.

Хроника 22 апреля – 07 августа 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
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