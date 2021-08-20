ОКР не устроил ответ FIG по судейству гимнастки Авериной на Олимпиаде

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России продолжит помогать в отстаивании интересов российской гимнастки Дины Авериной, которая направила претензии на судейство на Олимпиаде в Токио, заявил руководитель делегации олимпийской команды на играх в Токио Андрей Конокотин.

Накануне Международная федерация художественной гимнастики (FIG) заявила, что не выявила признаков предвзятости в вынесении оценок на олимпийском турнире по художественной гимнастике, где Аверина стала второй в личном первенстве.

"В документе, полученном нами сейчас, к сожалению, также не содержится никакой информации по объективному и детальному анализу решений каждого из судей, соответствию выставленных Дине Авериной баллов с точки зрения независимой экспертизы, отсутствию прямого или косвенного конфликта интересов при формировании бригады арбитров на данные соревнования, факту более чем продолжительной паузы для подсчета финальной оценки после заключительного выступления российской гимнастки", - сказал Конокотин.

"Мы твердо убеждены, что это в общих интересах - обеспечить проведение открытой, прозрачной экспертизы ситуации, вызвавшей столь масштабный резонанс. Но видим при этом совсем иную тенденцию", - заявил функционер.

"Художественная гимнастика - олимпийская дисциплина. Значит, должны быть чёткие и понятные критерии судейства. В каждой бригаде арбитров есть своя оценка, которая вычисляется на бумаге и фиксируется. Эти подсчёты хотелось бы посмотреть. Ведь легкоатлет, например, видит высоту, которую берет", - добавил Конокотин.

Он сообщил, что первый вице-президент FIG Василий Титов направил от лица российской стороны дополнительный протест, который должен быть рассмотрен исполкомом федерации. "Василия Николаевича, как и нас, не устроило отсутствие какой-либо содержательной реакции со стороны FIG. Считаем справедливым решение задействовать все доступные ресурсы, чтобы получить пояснения по актуальным и обоснованным вопросам", - отметил Конокотин.

На Олимпиаде-2020 в Токио Россия впервые за 25 лет осталась без золотых медалей в художественной гимнастике. В личном первенстве Дина Аверина стала второй, уступив золото израильтянке Линой Ашрам. В групповом многоборье сборная России завоевала серебро, первое место заняла Болгария.

Судейство на олимпийских турнирах по художественной гимнастике в Токио вызвало резкую критику российских экспертов, включая президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.