Михайлов, Яковлев и Клюка вошли в символическую сборную по волейболу ОИ-2020
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной России Максим Михайлов, Егор Клюка и Иван Яковлев вошли в символическую сборную Олимпиады-2020 в Токио.
Так, Михайлов признан лучшим диагональным, Клюка - доигровщиком, а Яковлев - блокирующим, сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB). Самым ценным игроком (MVP) турнира признан доигровщик сборной Франции Эрвин Нгапет.
Ранее в субботу российская команда в финале ОИ-2020 уступила французам со счетом 2-3 и стала серебряным призером Игр в Токио.