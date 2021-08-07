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Михайлов, Яковлев и Клюка вошли в символическую сборную по волейболу ОИ-2020

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Волейболисты сборной России Максим Михайлов, Егор Клюка и Иван Яковлев вошли в символическую сборную Олимпиады-2020 в Токио.

Так, Михайлов признан лучшим диагональным, Клюка - доигровщиком, а Яковлев - блокирующим, сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB). Самым ценным игроком (MVP) турнира признан доигровщик сборной Франции Эрвин Нгапет.

Ранее в субботу российская команда в финале ОИ-2020 уступила французам со счетом 2-3 и стала серебряным призером Игр в Токио.

Токио Олимпиада-2020 Максим Михайлов Егор Клюка Иван Яковлев

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