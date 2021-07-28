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Кузнецов и Шлейхер заняли последнее место в прыжках в воду с трамплина

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российские прыгуны Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер остались без медалей в соревнованиях по прыжкам в воду с трехметрового трамплина на Играх-2020 в Токио.

В финале турнира они заняли последнее, восьмое место, набрав 331,08 балла.

Золото завоевали спортсмены из Китая Ван Цзунюань и Се Сыи (467,82), второе место заняли американцы Эндрю Капобьянко и Майкл Хиксон (444,36), третье – немцы Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер (404,73).

Хроника 22 апреля – 28 июля 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
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