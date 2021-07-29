Олимпиада TOKYO 2020

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт
Поиск

Двукратный чемпион мира в прыжках с шестом Кендрикс покинул ОИ из-за ковида

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира в прыжках с шестом американец Сэм Кендрикс пропустит Олимпийские игры в Токио в связи с тем, что у него выявлен коронавирус, сообщает пресс-служба Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC).

"Мы с сожалением подтверждаем, что Сэм Кендрикс дал положительный результат на COVID-19 и не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио 2020", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно местным правилам и протоколам, 28-летний спортсмен переведен в отель для изоляции, где получит соответствующую поддержку со стороны USOPC и Федерации легкой атлетики США (USATF).

Между тем, как сообщает Daily Mail, из-за положительного теста на коронавирус у Кендрикса, в полном составе самоизолировалась сборная Австралии, поскольку ряд ее спортсменов мог контактировать с американцем во время его тренировки.

На предыдущих Олимпийских играх – в 2016 году в Рио-де-Жанейро – Кендрикс завоевал "бронзу", преодолев высоту 5,85 м. С тех пор его результаты стали прогрессировать. В 2017 и 2019 годы он выиграл чемпионаты мира, покорив высоту 5,95 и 5,97 м соответственно.

Его личным рекордом является высота 6,06 м (в 2019 году). Лучший результат в нынешнем сезоне – 5,92 м.

Олимпиада-2020

Новости по теме

Олимпиада Tokyo 2020

Кудерметова и Веснина не смогли выйти в финал парного разряда

Российские рапиристки вышли в финал командного турнира

Россиянин Колесников завоевал бронзу в заплыве на 100 м вольным стилем

Россиянки Орябинская и Степанова завоевали серебро ОИ в академической гребле

Олимпиада. 29 июля. Онлайн

Олимпиада. 29 июля. Онлайн

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Сборная России по волейболу победила Бразилию

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебро

Женская сборная России по баскетболу 3х3 стала серебряным призером

Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу ОИ-2020 в личном многоборье

Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу ОИ-2020 в личном многоборье

Фотогалереи

Олимпиада-2020 в Токио
14

Олимпиада-2020 в Токио

Открытие Олимпиады-2020 в Токио
15

Открытие Олимпиады-2020 в Токио

Токио в преддверии Олимпиады
11

Токио в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Кудерметова и Веснина не смогли выйти в финал парного разряда

Российские рапиристки вышли в финал командного турнира

Россиянин Колесников завоевал бронзу в заплыве на 100 м вольным стилем

Россиянки Орябинская и Степанова завоевали серебро ОИ в академической гребле

Олимпиада. 29 июля. Онлайн

Олимпиада. 29 июля. Онлайн

Карякин проиграл Шенкленду первую партию в четвертьфинале Кубка мира по шахматам

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Пять медалей завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Сборная России по волейболу победила Бразилию

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебро

Женская сборная России по баскетболу 3х3 стала серебряным призером

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cqafb', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');