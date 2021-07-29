Двукратный чемпион мира в прыжках с шестом Кендрикс покинул ОИ из-за ковида

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира в прыжках с шестом американец Сэм Кендрикс пропустит Олимпийские игры в Токио в связи с тем, что у него выявлен коронавирус, сообщает пресс-служба Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC).

"Мы с сожалением подтверждаем, что Сэм Кендрикс дал положительный результат на COVID-19 и не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио 2020", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно местным правилам и протоколам, 28-летний спортсмен переведен в отель для изоляции, где получит соответствующую поддержку со стороны USOPC и Федерации легкой атлетики США (USATF).

Между тем, как сообщает Daily Mail, из-за положительного теста на коронавирус у Кендрикса, в полном составе самоизолировалась сборная Австралии, поскольку ряд ее спортсменов мог контактировать с американцем во время его тренировки.

На предыдущих Олимпийских играх – в 2016 году в Рио-де-Жанейро – Кендрикс завоевал "бронзу", преодолев высоту 5,85 м. С тех пор его результаты стали прогрессировать. В 2017 и 2019 годы он выиграл чемпионаты мира, покорив высоту 5,95 и 5,97 м соответственно.

Его личным рекордом является высота 6,06 м (в 2019 году). Лучший результат в нынешнем сезоне – 5,92 м.