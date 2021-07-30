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Российский боксер Гаджимагомедов обеспечил себе медаль Олимпиады

Он вышел в полуфинал в весовой категории до 91 кг

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российский боксер Муслим Гаджимагомедов победил немца Аммара Рияда Абдулжаббара в четвертьфинале Олимпийских игр в весовой категории до 91 кг.

Гаджимагомедов одержал победу единогласным решением судей.

В полуфинале россиянин встретится с победителем боя между Владиславом Смягликовым (Белоруссия) и Дэвидом Найикой (Новая Зеландия).

Гаджимагомедов обеспечил себе как минимум "бронзу", поскольку в соревнованиях по боксу не проводится отдельный бой за третье место.

Олимпиада-2020

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