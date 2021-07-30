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Две золотые медали завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Две золотые медали завоевали россияне в очередной день Олимпиады
Виталина Бацарашкина
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Шесть медалей, из них две золотые, три серебряные и одна бронзовая, выиграли российские спортсмены на летней Олимпиаде-2020 в пятницу.

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Обладателями золотой медали стал Евгений Рылов, выигравший финальный заплыв на 200 м на спине, и Виталина Бацарашкина, ставшая лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 25 м. Для каждого из них золотая медаль стала второй на Играх в Токио, помимо этого на их счету есть по одной серебряной медали.

Серебряными призерами в отчетный соревновательный день стали Анна Пракатень в соревновании по академической гребле среди одиночниц, Елена Осипова в стрельбе из лука и фехтовальщики Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос в командном турнире на шпагах.

Бронзовую медаль завоевал дзюдоист Тамерлан Башаев в весовой категории свыше 100 кг.

Помимо этого, несколько атлетов обеспечили себе медали в дисциплинах, финалы в которых пройдут в последующие дни. Так, как минимум по бронзовой награде получат боксеры Андрей Замковой (весовая категория – до 69 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Они вышли в полуфиналы и в случае поражений, согласно регламенту олимпийских турниров по боксу, автоматически становятся бронзовыми призерами.

Теннисист Карен Хачанов, вышедший в финал в одиночном разряде, может рассчитывать, как минимум на серебро. Пары теннисистов Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев разыграют между собой золото и серебро в миксте.

К настоящему моменту россияне завоевали 34 медали – 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых. С этими показателями российская команда занимает четвертое место в медальном зачете.

Лидерство удерживает Китай (19, 10, 11), второе место занимает Япония (17, 4, 7), третье – команда США (14, 16, 11).

Российские триумфаторы Олимпиады-2020

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Женская сборная России впервые выиграла золото ОИ в командном многоборье. Команда, в составе которой выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова, набрала 169,28 балла. Российский пловец Евгений Рылов стал двукратным олимпийским чемпионом. Он завоевал золотую медаль в финальных заплывах на 100 и на 200 метров на спине.Мужская сборная России по спортивной гимнастике победила в командном турнире в многоборье. Россияне Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин и Артур Далалоян заработали 262,500 балла.Российская саблистка София Позднякова завоевала золото ОИ. В финале она победила свою соотечественницу Софью Великую.Россиянин Максим Храмцов стал победителем летних Олимпийских игр-2020 в Токио, выиграв соревнования среди тхэквондистов в весовой категории до 80 кгВиталина Бацарашкина принесла России первую золотую медаль ОИ-2020. Россиянка заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, установив олимпийский рекорд.Россиянин Владислав Ларин выиграл золотую медаль олимпийского турнира по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кгЖенская сборная России по фехтованию победила Францию в финале командного турнира. Цвета российской команды в этом матче защищали Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова.
Женская сборная России впервые выиграла золото ОИ в командном многоборье. Команда, в составе которой выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова, набрала 169,28 балла.
Олимпиада-2020

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