Две золотые медали завоевали россияне в очередной день Олимпиады

Виталина Бацарашкина Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Шесть медалей, из них две золотые, три серебряные и одна бронзовая, выиграли российские спортсмены на летней Олимпиаде-2020 в пятницу.

Обладателями золотой медали стал Евгений Рылов, выигравший финальный заплыв на 200 м на спине, и Виталина Бацарашкина, ставшая лучшей в стрельбе из пневматического пистолета с 25 м. Для каждого из них золотая медаль стала второй на Играх в Токио, помимо этого на их счету есть по одной серебряной медали.

Серебряными призерами в отчетный соревновательный день стали Анна Пракатень в соревновании по академической гребле среди одиночниц, Елена Осипова в стрельбе из лука и фехтовальщики Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос в командном турнире на шпагах.

Бронзовую медаль завоевал дзюдоист Тамерлан Башаев в весовой категории свыше 100 кг.

Помимо этого, несколько атлетов обеспечили себе медали в дисциплинах, финалы в которых пройдут в последующие дни. Так, как минимум по бронзовой награде получат боксеры Андрей Замковой (весовая категория – до 69 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Они вышли в полуфиналы и в случае поражений, согласно регламенту олимпийских турниров по боксу, автоматически становятся бронзовыми призерами.

Теннисист Карен Хачанов, вышедший в финал в одиночном разряде, может рассчитывать, как минимум на серебро. Пары теннисистов Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев разыграют между собой золото и серебро в миксте.

К настоящему моменту россияне завоевали 34 медали – 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых. С этими показателями российская команда занимает четвертое место в медальном зачете.

Лидерство удерживает Китай (19, 10, 11), второе место занимает Япония (17, 4, 7), третье – команда США (14, 16, 11).