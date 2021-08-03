Олимпиада. 3 августа. Онлайн
Борьба за медали в единоборствах, финальные соревнования в гимнастике, четвертьфиналы с участием россиян - в онлайне "Интерфакса"
Во вторник будут разыграны 22 комплекта наград
ГОЛ! 27:26 в пользу россиян!
Егор Клюка сам себе аплодирует - заодно и поддерживает партнеров - за успешный прием. Но все же канадцы смогли в ответной атаке заработать очко: 25:25
А сейчас счет 24:24
Долгонько набирал я текст предыдущего сообщения. Пока я это делал, Канада отыгралась - 23:23
Иван Яковлев броском от задней лини попал в сетку, чем дезориентировал и траекторию полета, и соперников: мяч приземлился на территории площадки сборной Канады - 23:20
Сейчас радуется сам Клюка, и не только он: 22:20 в пользу сборной России!
Канадцы радуются, что есть мочи: бородатый россиянин Егор Клюка бросил в аут - 20:20
Канадские волейболисты дают нашим понять: просто вам не будет. 19:18 в пользу россиян - минимальное преимущество
Это, напомню, четвертьфинал. Проигрывать нельзя
15:13 во второй партии ведет сборная России в волейбольном матче против Канады
Нашествие котиков в аэропорту
Самое милое, что вы сегодня увидите: как встречали олимпийского чемпиона Евгения Рылова ??— Olympic Russia (@Olympic_Russia) August 2, 2021
??Чемпионат #КомандаОКР pic.twitter.com/T8pyjMMdy8
Сегодня вообще будет немало дисциплин, в которых будут бороться за медали (минимум - обращать на себя внимание) россияне - в спортивной гимнастике, боксе, велоспорте на треке, борьбе, прыжках в воду с трамплина...
Во второй партии волейбольного матча Россия выигрывает у Канады - 6:3. Но, как вы понимаете, это далеко еще не развязка
Разносторонняя, однако, личность
я слежу за новостями и играми по волейболу (олимпиада 2020) и знаете, мне так неловко поддерживать три команды...— 0?птичьи мозги0? (@birbraa) August 2, 2021
Россия- золото нам не помешает, да и вообще команда крутая и сбалансированная
Япония—haikyuu) слишком задели аниме с мангой
Аргентина—Ойкава так долго трудился??
На фото к трансляции вы видите российского гимнаста Никиту Нагорного, сегодня (по факту - через несколько часов) он будет бороться за медаль в личных упражнениях на перекладине
Экспериментирую с некоторыми техническими тонкостями, которые могли бы привлечь еще большее внимание к моей трансляции. Но, видимо, это не мое, Поэтому буду просто печатать текст, вставлять некоторые посты с соцсетей и сообщать вам о том, что, в частности, сборная России выиграла у канадских волейболистов первый сет - 25:21
22:16 выигрывают наши спортсмены у канадцев в первой партии
А всего сегодня будет разыграно 24 комплекта наград
Счет в первой партии - 18:13 в пользу россиян
Сейчас идет четвертьфинальный матч олимпийского турнира по волейболу среди мужчин: Россия играет с Канадой!
Меня зовут Владимир Нардин
"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию очередного соревновательного для Олимпиады-2020 в Токио
Всем здравствуйте!