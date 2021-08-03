Олимпиада. 3 августа. Онлайн

03:30

Экспериментирую с некоторыми техническими тонкостями, которые могли бы привлечь еще большее внимание к моей трансляции. Но, видимо, это не мое, Поэтому буду просто печатать текст, вставлять некоторые посты с соцсетей и сообщать вам о том, что, в частности, сборная России выиграла у канадских волейболистов первый сет - 25:21