Олимпиада TOKYO 2020

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт
Поиск
Волейбол03:00Мужчины, Канада - РоссияПодробнее

Олимпиада. 3 августа. Онлайн

Борьба за медали в единоборствах, финальные соревнования в гимнастике, четвертьфиналы с участием россиян - в онлайне "Интерфакса"

Олимпиада. 3 августа. Онлайн
Олимпиада. 3 августа. Онлайн
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Во вторник будут разыграны 22 комплекта наград

04:05

ГОЛ! 27:26 в пользу россиян!

04:04

Егор Клюка сам себе аплодирует - заодно и поддерживает партнеров - за успешный прием. Но все же канадцы смогли в ответной атаке заработать очко: 25:25

04:03

А сейчас счет 24:24

04:02

Долгонько набирал я текст предыдущего сообщения. Пока я это делал, Канада отыгралась - 23:23

04:00

Иван Яковлев броском от задней лини попал в сетку, чем дезориентировал и траекторию полета, и соперников: мяч приземлился на территории площадки сборной Канады - 23:20

03:58

Сейчас радуется сам Клюка, и не только он: 22:20 в пользу сборной России!

03:56

Канадцы радуются, что есть мочи: бородатый россиянин Егор Клюка бросил в аут - 20:20

03:53

Канадские волейболисты дают нашим понять: просто вам не будет. 19:18 в пользу россиян - минимальное преимущество

03:50

Это, напомню, четвертьфинал. Проигрывать нельзя

03:49

15:13 во второй партии ведет сборная России в волейбольном матче против Канады

03:45

Нашествие котиков в аэропорту

03:42

Сегодня вообще будет немало дисциплин, в которых будут бороться за медали (минимум - обращать на себя внимание) россияне - в спортивной гимнастике, боксе, велоспорте на треке, борьбе, прыжках в воду с трамплина...

03:37

Во второй партии волейбольного матча Россия выигрывает у Канады - 6:3. Но, как вы понимаете, это далеко еще не развязка

03:36

Разносторонняя, однако, личность

03:33

На фото к трансляции вы видите российского гимнаста Никиту Нагорного, сегодня (по факту - через несколько часов) он будет бороться за медаль в личных упражнениях на перекладине

03:30

Экспериментирую с некоторыми техническими тонкостями, которые могли бы привлечь еще большее внимание к моей трансляции. Но, видимо, это не мое, Поэтому буду просто печатать текст, вставлять некоторые посты с соцсетей и сообщать вам о том, что, в частности, сборная России выиграла у канадских волейболистов первый сет - 25:21

03:24

22:16 выигрывают наши спортсмены у канадцев в первой партии

03:20

А всего сегодня будет разыграно 24 комплекта наград

03:20

Счет в первой партии - 18:13 в пользу россиян

03:18

Сейчас идет четвертьфинальный матч олимпийского турнира по волейболу среди мужчин: Россия играет с Канадой!

03:18

Меня зовут Владимир Нардин

03:16

"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию очередного соревновательного для Олимпиады-2020 в Токио

03:16

Всем здравствуйте!

Олимпиада-2020

Новости по теме

Олимпиада Tokyo 2020

Белорусской бегунье Тимановской отказали в участии в стартах на 200 м в Токио

50 медалей завоевали россияне со старта Олимпиады

50 медалей завоевали россияне со старта Олимпиады

Варшава выдала гуманитарную визу Кристине Тимановской

Варшава выдала гуманитарную визу Кристине Тимановской

Россиянин Семенов завоевал бронзу в греко-римской борьбе в весе до 130 кг

Россиянин Сергей Емелин выиграл бронзу Олимпиады в греко-римской борьбе

Российский гимнаст Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке

Российский гимнаст Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке

Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу в вольных упражнениях

Россиянки Войнова и Шмелева завоевали бронзу в командном спринте в велотреке

Россиянин Каменский завоевал серебро в стрельбе

Россиянин Каменский завоевал серебро в стрельбе

Женская сборная России по волейболу проиграла Турции

Фотогалереи

Олимпиада-2020 в Токио
21

Олимпиада-2020 в Токио

Российские триумфаторы Олимпиады-2020
9

Российские триумфаторы Олимпиады-2020

Открытие Олимпиады-2020 в Токио
15

Открытие Олимпиады-2020 в Токио

Токио в преддверии Олимпиады
11

Токио в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера ФК "Ростов"

Валерий Карпин ушел с поста главного тренера ФК "Ростов"

Белорусской бегунье Тимановской отказали в участии в стартах на 200 м в Токио

50 медалей завоевали россияне со старта Олимпиады

50 медалей завоевали россияне со старта Олимпиады

Россиянин Семенов завоевал бронзу в греко-римской борьбе в весе до 130 кг

Россиянин Сергей Емелин выиграл бронзу Олимпиады в греко-римской борьбе

Российский гимнаст Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке

Российский гимнаст Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке

Определились потенциальные соперники "Спартака" в Лиге чемпионов

Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу в вольных упражнениях

Россиянки Войнова и Шмелева завоевали бронзу в командном спринте в велотреке

Россиянин Каменский завоевал серебро в стрельбе

Россиянин Каменский завоевал серебро в стрельбе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cqafb', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');