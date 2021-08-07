Сборная России стала четвертой в мужской гребле на байдарке-четверке на ОИ
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российские гребцы финишировали четвертыми в мужском заезде байдарок-четверок на 500 м на летней Олимпиаде в Токио.
Российская команда, которую представляли Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин, Максим Спесивцев, уступила 1,435 секунды финишировавшей первой Германии.
Помимо немецкой команды в число призеров в этой дисциплине попали сборные Испании и Словакии, занявшие второй и третье места соответственно.