Олимпиада TOKYO 2020

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Пляжный волейбол04:00Мужчины, Финал  Норвегия РоссияПодробнее

Сборная России стала четвертой в мужской гребле на байдарке-четверке на ОИ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российские гребцы финишировали четвертыми в мужском заезде байдарок-четверок на 500 м на летней Олимпиаде в Токио.

Российская команда, которую представляли Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин, Максим Спесивцев, уступила 1,435 секунды финишировавшей первой Германии.

Помимо немецкой команды в число призеров в этой дисциплине попали сборные Испании и Словакии, занявшие второй и третье места соответственно.

Хроника 22 апреля – 07 августа 2021 годаНаши на Олимпиаде 2020 в Токио
Олимпиада-2020

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