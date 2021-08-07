Сборная Франции стала трехкратным олимпийским чемпионом по гандболу
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Французские гандболисты обыграли соперников из Дании в финале Олимпиады в Токио.
Итог игры - 25:23. Самым результативным игроком финала стал датчанин Матиас Гидсель, набравший 6 очков.
Сборная Франции стала трехкратным олимпийским чемпионом, ранее французы выигрывали Олимпиаду в 2008 и 2012 годах.
Дания, выигравшая ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, сложила с себя титул олимпийских чемпионов.
Ранее сборная Испании стала бронзовым призером олимпийского турнира.