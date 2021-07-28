Баскетболисты сборной США выиграли первый матч на ОИ, разгромив команду Ирана

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Сборная США по баскетболу с крупным счетом обыграла соперников из команды Ирана в матче третьего тура группового этапа Олимпиады в Токио.

Результат встречи – 120:66 (28:12, 32:18, 22:13, 38:23).

Это первая победа американцев, ранее в стартовом матче они уступили Франции. Сборная США лидирует в группе А, набрав 3 очка. По два очка имеют Франция, Чехия (сыгравшие на матч меньше) и Иран.

По две сильнейшие сборные каждой из групп, а также лучшие из занявших третьи места, выйдут в плей-офф.

Сборная России на турнир не отобралась.